Полицейские пришли в офис отделения партии "Яблоко" в Саратове

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции пришли в офис отделения партии "Яблоко" в Саратове, сообщает реготделение в пятницу.

"Полицейские сообщили, что разыскивают председателя регионального отделения партии Ксению Свердлову для привлечения к административной ответственности, однако отказались называть статью КоАП, по которой планируют привлечь политика", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, предполагают в "Яблоке", речь может идти о статье 5.10 КоАП (Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где её проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах).

Это может касаться поступившей на Свердлову жалобы за незаконную агитацию 16 мая в ходе довыборов депутатов Саратовской областной думы, отмечают партийцы. По их данным, жалоба поступила в территориальную избирательную комиссию от кандидата-самовыдвиженца.