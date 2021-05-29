В РФ будут штрафовать за незаконный сбор данных человека при покупках

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило поправки в законодательство, предусматривающие введение штрафов за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг.

Об этом сообщается в субботу на сайте кабинета министров.

"Законопроектом предусматривается введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных", - отмечается в его решении.

Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были одобрены на заседании правительства 27 мая и направлены в Госдуму.

Как пояснил на заседании премьер РФ Михаил Мишустин, "сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно".

Он отметил, что "продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию, под разными предлогами у граждан собирает номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения".