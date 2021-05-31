Самолет рейса Екатеринбург - Ростов-на-Дону вынужденно сел в Самаре

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Азимут", летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по технической причине.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что "проводятся необходимые мероприятия по обеспечению пассажиров необходимыми услугами на время ожидания вылета из Самары".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе самарского аэропорта "Курумоч", в настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала. Планируемое время вылета в аэропорт назначения – 15:40, добавили в пресс-службе.