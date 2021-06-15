Самолет Новокузнецк - Москва вынужденно сел в Казани

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Летевший из Новокузнецка в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Казани из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта татарстанской столицы Адель Гатауллин.

"15 июня в 07:15 по московскому времени в аэропорту "Казань" по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Новокузнецк-Москва ("Домодедово")", - говорится в сообщении.

По его словам, посадка прошла благополучно. Пассажир был госпитализирован.

"В 08:22 по московскому времени воздушное судно продолжило движение по маршруту", - уточнил собеседник агентства.