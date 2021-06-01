Поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка на Урале

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Шестилетний мальчик погиб под колесами поезда на Южно-Уральской железной дороге во вторник, возбуждено уголовное дело, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошел около 03:00 вторника на 2049-м километре шестого пикета станции "Бишкиль" в Челябинской области, уточняет управление.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента.