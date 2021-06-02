Дегтярев заявил, что изображение Хабаровска пока останется на купюрах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Изображение Хабаровска на банкноте номиналом в пять тысяч рублей останется как минимум до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, цитируя врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

"До 2030-2035 года банкноты с изображением видов Хабаровска сохранятся в обращении, как и планировалось, и будут выпускаться наравне с новыми купюрами в пять тысяч рублей, на которых появятся изображения Екатеринбурга и Уральского федерального округа", - сказал Дегтярев.

Он уточнил, что в этом его заверила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе рабочей встречи, на которой обсуждались планы выпуска Банком России в 2022-2025 годах модернизированных банкнот.

"От имени жителей Хабаровского края выразил сожаление по поводу планов Центрального банка изменить внешний вид пятитысячной банкноты. Сегодня на ней изображен памятник графу Муравьеву-Амурскому - человеку, который присоединил земли Дальнего Востока к России, а также мост через Амур. Конечно, мы гордимся этим. И планы Центробанка по изменению дизайна многих расстроили", - добавил Дегтярев.

Ранее врио губернатора неоднократно высказывался, что идея убрать изображение Хабаровска с банкноты "будет большой ошибкой".