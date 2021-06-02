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СК заинтересовался видео с мужчиной, примотанным скотчем к летящему вертолету

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Следствие намерено разобраться с полетом вертолета с человеком, примотанным к воздушному судну ради съемки сюжета видеоблогера Михаила Литвина, сообщила представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Предварительно установлено, что в период с 15 по 20 мая к индивидуальному предпринимателю, имеющей в собственности воздушное судно марки Robinsson 44, обратился видеоблогер (Литвин) и договорился о выполнении полета", - сказала Марковская в среду журналистам.

Она отметила, что на поле в районе поселка Верхнее Мячково пилот по указанию Литвина,"разрешил участникам видеосъемки прикрепить липкой лентой мужчину к нижней части фюзеляжа вертолета, после чего осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности".

Начата доследственная проверка, воздушное судно уже изъято, а пилот отстранен от полетов, сказала Марковская.

21-летний Литвин - российский видеоблогер. По количеству просмотров видео на YouTube-канале он занимает шестое место в РФ.

СКР

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