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ПМЭФ-2021

Спецпредставитель Путина счел, что все бурящие землю компании должны платить за ущерб экологии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Нефтегазовые компании должны платить за ущерб природе, наносимый бурением скважин, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Сейчас многие западные экологи говорят, что любое бурение - это дополнительный выброс СО2. За это тоже должны платить газовики, нефтяники, шахтеры", - сказал он, выступая на панели Петербургского международного экономического форума.

"Кто угодно, кто землю бурит, наносит ущерб", - подчеркнул Иванов.

Сергей Иванов

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