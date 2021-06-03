Спецпредставитель Путина счел, что все бурящие землю компании должны платить за ущерб экологии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Нефтегазовые компании должны платить за ущерб природе, наносимый бурением скважин, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Сейчас многие западные экологи говорят, что любое бурение - это дополнительный выброс СО2. За это тоже должны платить газовики, нефтяники, шахтеры", - сказал он, выступая на панели Петербургского международного экономического форума.

"Кто угодно, кто землю бурит, наносит ущерб", - подчеркнул Иванов.