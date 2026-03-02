Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

Фото: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Алексей Оверчук призвал россиян, остающихся в государствах Персидского залива, чья эвакуация сейчас затруднена, регистрироваться в консульствах РФ на территориях стран их нахождения.

"Что касается российских граждан, которые сейчас находятся в других странах, то вывоз осложнен тем, что там сейчас закрыты международные аэропорты, закрыто небо", - сказал он журналистам по итогам визита в Баку, отвечая на вопрос о судьбе россиян, остающихся в странах Персидского залива.

"Мы призываем всех российских граждан регистрироваться в консульских учреждениях, генеральных консульствах Российской Федерации, которые находятся на территориях их стран. Это сейчас очень важно, поэтому это необходимо сделать", - добавил Оверчук.