В Иркутской области упавший с битумом грузовик загорелся при подъеме

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Иркутской области на автодороге Р258 "Байкал" произошел пожар, когда поднимали опрокинувшийся грузовик, из которого разлился битум. Об сообщила журналистам пресс-служба главного управления МВД по региону.

Сейчас на этом участке трассы экипажами ГИБДД организовано реверсивное движение транспорта. Пожар тушат экстренные службы, они же в дальнейшем будут работать над устранением его последствий, сказал представитель МВД.

Грузовик с битумом опрокинулся около 12 часов по местному времени (7 часов по Москве) на 81-м километре автодороги Р258 "Байкал" в Шелеховском районе Иркутской области. После этого битум разлился.

По данным полиции, 59-летний водитель грузовика не справился с управлением. Никто не пострадал, движение транспорта на этом участке трассы не было ограничено.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту этой аварии, так как разлитый битум попал и в лес. В рамках проверки будет также определен размер ущерба почвам. Инициированы мероприятия по ликвидации загрязнения.

Следователи СК по факту происшествия организовали доследственную проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, проверку исполнения законодательства о транспортной безопасности проводит прокуратура.