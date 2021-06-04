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Умер первый глава "АвтоВАЗа" и бывший вице-премьер Каданников

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Первый президент российского предприятия "АвтоВАЗ", бывший вице-премьер правительства РФ Владимир Каданников умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-центр администрации Тольятти.

Каданников занимал должность генерального директора "АвтоВАЗа" с 1988 по 2005 год. В октябре 2005 года покинул предприятие в связи с уходом на пенсию. В 1996 году с января по август был первым заместителем главы правительства РФ.

Соболезнования в связи с его кончиной выразили губернатор региона Дмитрия Азаров и администрация Тольятти.

Каданников родился 3 сентября 1941 года в городе Горький (сейчас Нижний Новгород).

В 1959 году, окончив среднюю школу, поступил в Горьковский политехнический институт. Одновременно стал учеником слесаря механосборочных работ на "ГАЗе", где проработал до 1960 года. По окончании учебы, получив диплом инженера-механика, был направлен на "ГАЗ" мастером прессового цеха.

Свою трудовую деятельность на Волжском автозаводе начал в 1967 году в должности заместителя начальника цеха крупной штамповки прессового производства. В 1971 году он назначается заместителем директора, а затем директором прессового производства. В 1976 году – заместителем генерального директора – директором по производству, а в 1986 становится первый заместителем генерального директора – директором научно-технического центра ВАЗа.

В 1988 году Каданников был избран генеральным директором Волжского объединения по производству легковых автомобилей. После акционирования компании в 1994 году стал ее президентом, а позднее главой совета директоров "АвтоВАЗа".

Владимир Каданников АвтоВАЗ

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