Росреестр и "Интерфакс" будут сотрудничать в области подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере оборота недвижимости

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и "Интерфакс" договорились о развитии сотрудничества в области подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости.

Соответствующее соглашение 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали руководитель Росреестра Олег Скуфинский и председатель Совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

"Совместный анализ рынка и эффективное управление рисками - крайне актуальное направление взаимодействия государства и бизнеса. Для нас важно обучать и привлекать квалифицированных молодых специалистов, формировать сильные региональные команды, укреплять диалог с бизнес- и профессиональным сообществом для повышения качества оказания государственных услуг, стабильного развития экономики страны. Мы нацелены на дальнейшее плодотворное и многостороннее взаимодействие с "Интерфаксом", - подчеркнул Олег Скуфинский.

В рамках соглашения при взаимодействии с ведущими российскими вузами, в числе которых МГИМО, ВШЭ, РАНХиГС, планируется организовать обучающие мероприятия по анализу и управлению рисками в рамках программ высшего и дополнительного профессионального образования.

"Университетская программа "Интерфакса" направлена на обучение практическим навыкам в области анализа рисков, и сотрудничество с Росреестром поможет развивать ее в новом и востребованном направлении. Мы рассчитываем, что наши совместные мероприятия для студентов, преподавателей и молодых специалистов послужат развитию новых знаний и компетенций", - отметил глава Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.