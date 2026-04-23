Поиск

Один человек погиб при атаке БПЛА на промпредприятия в Новокуйбышевске

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Новокуйбышевске Самарской области промпредприятия подверглись атаке беспилотников, погиб один человек, сообщил в четверг глава региона Вячеслав Федорищев.

"В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб", - говорится в сообщении в канале губернатора в Max.

По данным исполняющего обязанности мэра Новокуйбышевска Максима Девятова, пострадал один человек.

"С прискорбием сообщаю: один человек погиб. Есть пострадавший. Вся возможная помощь оказывается", - написал Девятов на своей странице "ВКонтакте".

В РоссииОбломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Самаре, есть пострадавшие

Развернут оперативный штаб, работают экстренные службы. В области продолжает действовать угроза атаки беспилотников.

Ранее сообщалось о падении обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие.

Накануне беспилотники атаковали Сызрань, в результате частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, 12 человек пострадали, четверо были спасены из-под завалов, женщина и ребенок погибли.

В Сызрани введен режим ЧС регионального характера, отменены все массовые мероприятия до конца недели.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Самарская область Новокуйбышевск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

