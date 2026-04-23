Следователи выехали на место падения БПЛА в Самаре и Новокуйбышевске

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники СУ СКР по Самарской области выехали на атакованное беспилотниками промпредприятие в Новокуйбышевске и на место падения обломков БПЛА в Самаре, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", - говорится в сообщении.

Утром 23 апреля беспилотники ВСУ атаковали промпредприятие в Новокуйбышевске, в результате один человек погиб , есть пострадавшие. Кроме того, обломки дронов упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

В среду в результате атаки беспилотников были повреждены два многоквартирных дома в Сызрани. В одном из них частично обрушился подъезд. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадали 12 человек, женщина и ребенок погибли. По предварительным данным, людей под завалами больше нет.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Сызрани, обеспечить пострадавших необходимой медицинской помощью, психологической и материальной поддержкой, а также организовать комиссионное обследование и оценку поврежденных зданий.