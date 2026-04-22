Начальник ГРУ сообщил, что переговоры с Украиной заморожены

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры с Украиной в настоящее время не ведутся, они заморожены, сообщил начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Костюков.

"Ничего, они заморожены", - заявил Костюков в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о текущем положении на переговорном треке по Украине.

5 марта текущего года Костюков сообщил, что ведутся консультации для следующего раунда переговоров с США. "Конечно, ведутся", - сказал тогда Костюков в интервью "Вестям", отвечая на вопрос, ведутся ли консультации для следующего раунда переговоров.

Также 5 марта Костюков сообщил, что дата и место новых переговоров по Украине пока не определены. "Пока ни даты, ни места нет", - сказал Костюков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.