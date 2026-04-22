Что произошло за день: среда, 22 апреля

Последствия атаки БПЛА в Сызрани и пожара на морском терминале в Туапсе, одобрение постпредами ЕС санкций против России и кредита Украине, приговор Плахотнюку

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два жилых дома были повреждены в Сызрани в результате атаки БПЛА. Один из домов частично обрушился. Погибли два человека - женщина и ребенок. Пострадали еще 12. Введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Возбуждено уголовное дело о теракте.

- В нескольких районах Туапсе отмечается превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ из-за пожара на морском терминале, возникшего после атаки БПЛА в ночь на понедельник.

- Переговоры с Украиной не ведутся, они заморожены, сообщил начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Костюков.

- Постпреды ЕС одобрили 20-й пакет санкций в отношении РФ и кредит на 90 млрд евро для Украины. Это произошло на фоне того, что Венгрия перестала блокировать меры.

- Заместитель гендиректора парка "Патриот" Виталий Мелимук задержан и арестован по обвинению в получении взятки в 18 млн рублей. По данным следствия, взятка была от гендиректора ООО "Гермес" за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним.

- Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинению в банковском мошенничестве, организации преступной группировки и отмывании денег.

- Петер Мадьяр будет приведен к присяге на посту премьер-министра Венгрии 9 мая.

- Холодная погода прогнозируется в Москве с четверга, в пятницу и субботу ожидаются ночные заморозки.

