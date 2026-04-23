Обвинение предъявлено турагентам после гибели туристов в Бурятии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение руководителю туристической фирмы и двум его сотрудникам после гибели трех человек на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщает региональное СУ СКР.

"Трем фигурантам уголовного дела о гибели туристов в горах Восточного Саяна предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Зарегистрированная в МЧС группа из Красноярска, в которую вошли 15 туристов, прибыла в Бурятию для восхождения к пику горы Мунку-Сардык. С вершины они спускались в связках по несколько человек. Мужчина и две женщины отстали и не вернулись в лагерь. Их тела были обнаружены вверху по склону. Ссадины на телах не исключают камнепада или падения с высоты.

Часть туристов из группы добрались до придорожного кафе и через записку сообщили о гибели людей. Спасатели добрались до места происшествия к вечеру 21 апреля и спустя почти сутки смогли доставить тела погибших к одному из ближайших кафе.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместитель и гид-инструктор, являющиеся организаторами указанного тура и участниками похода, во время которого произошла трагедия.