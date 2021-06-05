На Урале в тайге пропал девятилетний мальчик

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Девятилетний мальчик из Челябинской области пропал накануне вечером в 60-ти км от Североуральска (Свердловская область), его поисками в тайге занимается полиция, спасатели и волонтеры, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в субботу.

По его данным, о пропаже ребенка в полицию вечером в пятницу сообщил его отец - священнослужитель одного из соборов Челябинской области. Вместе с ребенком он в составе незарегистрированной туристической группы из 18 человек совершал подъем на Уральский хребет в районе базы "Крив".

"По предварительным данным, во время путешествия на гору у 46-летнего мужчины появились боли в правой ноге, в связи с чем около 17:00, возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Когда мужчина спустился с возвышенности, выяснилось, что школьник пропал", - пояснил Горелых.

Он отметил, что найти мальчика собственными силами туристы не смогли.

Начальник областного главка Александр Мешков поручил руководителям ближайших отделов полиции выделить дополнительных силы для помощи в его розыске, а также создать в Североуральске оперативный штаб по координации поисковых мероприятий.

Как добавил Горелых, всего в них задействовано около 80 полицейских, в том числе кинолог со собакой, а также волонтеры и специалисты МЧС. В ближайшее время для поиска ребенка также планируют применить квадрокоптер с тепловизором и вертолет для осмотра лесного массива.