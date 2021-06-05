Суточный COVID-прирост в РФ вновь превысил отметку в 9 тысяч

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Еще 9145 зараженных коронавирусом нового типа выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В течение всей весны и с первых дней июня количество новых заболевших коронавирусом колеблется от более 8 тыс. за сутки до более 9 тыс. за сутки. Эпидемиологи заявляют, что такие изменения в значениях являются нормальными для той стадии эпидемического процесса, связанного со стабилизацией, в котором сейчас находится Россия.

Скончались за сутки 399 человек, общее число жертв выросло дo 123 436.

Поправились и выписаны 4,72 млн пациентов, в том числе 8 565 за минувшие сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2 897. В Петербурге 857 новых случаев, в Московской области - 775.

Наименьшие показатели прироста за сутки зафиксированы в Тыве - пять случаев, в Еврейской АО - два, ни одного заболевшего Ненецком и Чукотском АО.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5,11 млн случаев коронавирусной инфекции.