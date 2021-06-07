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Бурятия ужесточила ограничения из-за роста числа случаев COVID-19

Бурятия ужесточила ограничения из-за роста числа случаев COVID-19
Фото: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в Бурятии сократился до 9%, регион вышел на третье место в России по распространению COVID-19, поэтому власти республики с 8 июня вводят дополнительные ограничения.

"Штаб принял решение ограничить с 8 июня время работы общепита до 23:00. Кроме того, за одним столом смогут находиться не более четырех посетителей без учета детей. Отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь. Всероссийские спортивные соревнования пройдут без участия зрителей и с обязательным тестированием всех участников", - сообщили журналистам в республиканском штабе.

По сравнению с данными на 31 мая количество пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось вдвое. В настоящий момент в Бурятии развернуто 1211 коек.

"Занятость коечного фонда высокая, на утро составила 91%. На сегодняшний день республика занимает третье место по темпам прироста заболеваемости после Москвы и Санкт-Петербурга", - сообщила по итогам заседания штаба министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Работодателям республики власти рекомендовали максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Мэрии Улан-Удэ поручено усилить работу общественного транспорта. В исполнительных органах госвласти, службах и ведомствах приостановят проведение личных приемов граждан.

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