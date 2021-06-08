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В России впервые с середины марта выявили почти 10 тысяч случаев COVID

В России впервые с середины марта выявили почти 10 тысяч случаев COVID
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 977 случаев - это максимальное значение с середины марта, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 8 883 человека, умерли от болезни 379 пациентов.

В Москве зарегистрированы 3 817 новых случаев COVID-19 за сутки - это максимум с середины мая. Умерли 62 пациента, выздоровели 2 018 человек.

Наименьшее число случаев заболевания за сутки выявлено в Чукотском АО (один), Еврейской АО и Чукотском АО (по четыре), ни одного заболевшего за сутки - в Ненецком АО.

Еще 846 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 776 - в Московской области, 163 - в Нижегородской области, 155 - в Ростовской области, 140 - в Воронежской области, по 112 - в Бурятии, Иркутской области. 107 - в Крыму, 105 - в Свердловской области, 104 - в Саратовской области, 101 - в Якутии. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 145 тыс. 843 случаев коронавирусной инфекции, 124 496 умерших и 4 млн 752 тыс. 085 выписанных.

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