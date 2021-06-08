Что произошло за день: вторник, 8 июня

Происшествие в РКК "Энергия", крупный сбой в работе мировых сайтов, пощечина Макрону

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Фундамент корпуса РКК "Энергия" деформировался из-за проседания почвы во время строительных работ. Космические корабли в результате инцидента не получили повреждений.

- В работе крупных мировых сайтов произошел сбой. Не открывались, в частности, сайты канала CNN, газет New York Times, Guardian, Financial Times. Перебои возникли из-за проблем на стороне CDN-провайдера Fastly.

- В России впервые с середины марта выявили почти 10 тысяч случаев COVID-19. По стране в целом зарегистрировали 9 977 случаев заражения за сутки, а в Москве - 3 817 случаев. Замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев отметил, что ситуация с распространением вируса стабилизировалась, но смертность остается высокой.

- ФБР и Федеральная полиция Австралии поймали более 800 преступников с помощью приложения. Злоумышленники получали на черном рынке специальные телефоны с мессенджером ANoM, который на самом деле был разработан спецслужбами, и вели через него переговоры, не ожидая прослушки.

- Во Франции человек из толпы дал Эммануэлю Макрону пощечину. После инцидента задержаны два человека.

- Forbes назвал самые прибыльные компании РФ по итогам 2020 года. Тройку лидеров рейтинга составили "Сургутнефтегаз" (743 млрд руб.), "Норильский никель" (264 млрд руб.) и "Роснефть" (181 млрд руб.).

- Сменился начальник департамента ЖКХ Москвы. На место Александра Соловьева назначен Вячеслав Торсунов, который был заместителем гендиректора столичного Фонда капремонта.

- Под Волгоградом подростки выстрелили друг друга из пневматики и выдумали нападение. У школьников были синяки и ссадины, и изначально они рассказали о мужчине, который выстрелил в них и скрылся. Но полиция раскрыла обман, а позднее дети сами во всем сознались.