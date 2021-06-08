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Ингушетия заявила о необходимости миллиардных вложений в решение водной проблемы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал водоснабжение региона серьезной проблемой, на кардинальное решение которой необходимо выделение миллиардов рублей.

"Есть разные варианты, один из них – бурение скважин. Только на комплексное решение проблемы обеспечения жителей водой необходимо направить 7 млрд рублей и столько же – на водоотведение. В республике базовой инфраструктуры, как в других регионах, нет – водоканалы, водозаборы и насосы устарели, им по 60-70 лет", - сообщил "Интерфаксу" руководитель северокавказской республики.

При этом Калиматов отметил поддержку со стороны федеральных властей в разрешении сложившейся непростой ситуации. Глава региона сообщил, что для решения упомянутых проблем разрабатываются проекты.

"Я думаю, что проблема обеспечения водой сегодня не решится, но к 2023 году мы придем к реальному результату. Однако жители не могут ждать, пока мы проложим трубы или еще что-то сделаем, вода нужна сейчас. Поэтому мы закупили насосы, установили распределители", - рассказал Калиматов.

По его данным, в середине июня в республику поступят полтора десятка автоцистерн на базе ГАЗ для обеспечения оперативного подвоз воды в населенные пункты, где остро ощущается ее нехватка.

Как пояснили агентству в пресс-службе главы и правительства, среднесуточная подача воды в населенные пункты составляет более 80 тыс. кубических метров. На балансе госпредприятия "Ингушрегионводоканал" находятся шесть водозаборов, работающих в полную силу, а до резервуарных площадок вода поставляется в объеме, превышающем нормы потребления в 1,5 раза.

"Перебои в водоснабжении в основном происходят из-за нарушения гидравлики разводящих сетей. Для решения вопроса нехватки живительной влаги дополнительно подключено до 30% резервных скважин и насосов. В планах предприятия приобретение центробежных насосов для установки на Сунженском и Альтиевском водозаборах на выделенные по указанию главы республики финансовые средства, а также закрепление за проблемными участками спецмашин для подвоза воды", - отметил представитель кабинета министров.

Ранее сообщалось, что ингушское правительство при поддержке Национального фонда развития республики закупило 13 глубинных погружных насосов для водозаборов "Кантышево-Долаково", города Сунжи и Альтиевского водозабора, а также один центробежный насос для Альтиевского водозабора.

Ингушетия

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