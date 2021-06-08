Дума отменила лицензирование производства легких дронов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект № 1160407-7 об отмене лицензирования разработки, производства, испытания и ремонта гражднских беспилотников взлетной массой до 30 кг.

Он был внесен в палату в конце апреля, 2 июня прошел первое чтение.

До сих пор по закону лицензированию подлежит разработка, производство, испытание и ремонт любой авиационной техники. В правительстве считают, что отмена лицензирования выпуска небольших беспилотников стимулирует развитие таких систем в России и позволит российским производителям выйти на международный рынок.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Переоформлять выданные ранее лицензии предприятиям не потребуется.