Россия выводит на мировой рынок всю линейку беспилотников

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия сокращает отставание на мировом рынке беспилотников, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев

"Мы вышли на мировой рынок БЛА (беспилотных летательных аппаратов) с некоторым опозданием, однако на данный момент Россия стремительно его сокращает. И сейчас выводим на рынок всю линейку БЛА, начиная от сверхлегких и заканчивая тяжелыми", - сказал Михеев.

По его словам, на экспорт также будут продвигаться беспилотники вертолетного типа и мультироторные, разработанные, в том числе, предприятиями "Ростеха".

В данный момент РФ предлагает зарубежным странам разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э" класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полёта) и дрон-разведчик средней дальности "Орлан-10Е".

Как сообщал "Интерфакс", по официальным данным, на вооружении российской армии есть только небольшие беспилотники-разведчики, например, "Элерон-3", "Леер", "Орлан-10", "Форпост" (лицензионная копия израильского Searcher 2) и др.

Отдельные образцы ударных беспилотников проходят опытную эксплуатацию в войсках, но серийное производство пока не развернуто. В частности, это "Орион" (ОКР "Иноходец") разработки компании "Кронштадт", БЛА "Корсар", разработанный рыбинским КБ "Луч" и малоразмерные "дроны-камикадзе" КУБ-БЛА и "Ланцет" разработки "Калашникова".

Среди тяжелых ударных беспилотников в наиболее продвинутой стадии находятся работы по 20-тонному беспилотнику "Охотник" разработки компании "Сухой" и БЛА "Альтиус" массой 6 тонн (Уральский завод гражданской авиации, УЗГА).

В декабре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Минобороны РФ просит максимально ускорить разработку отечественных боевых дронов.