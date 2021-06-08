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Счетная палата проверит Российскую национальную перестраховочную компанию

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госдума планирует поручить Счетной палате проверить работу "Российской Национальной Перестраховочной Компании" (РНПК) в период с октября 2021 года по февраль 2022 года. Доклад о результатах проверки депутата хотят услышать в апреле 2022 года.

Проект такого постановления (№ 1189205-7) опубликован на сайте Думы.

Цель проверки - "повышение защиты имущественных интересов страхователей и обеспечение финансовой устойчивости страховщиков, а также деятельности по управлению финансовыми ресурсами, в том числе при осуществлении инвестиционной деятельности", говорится в проекте.

АО "Российская национальная перестраховочная компания" - перестраховщик, единственным учредителем и акционером которого является Банк России. По закону, РНПК передаются 10%-ные доли по всем рискам, подлежащим перестрахованию (обязательная цессия). В ряде случаев страховые компании передают РНПК долю более 10% по согласованию сторон.

Чистая прибыль перестраховщика по итогам первого квартала 2021 года выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,1 млрд рублей.

РНПК Госдума Счетная палата Банк России

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