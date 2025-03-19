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Дума поручит Счетной палате проверить Банк России за 2022-2025 годы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума намерена поручить Счетной палате России провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года, следует из проекта поручения парламента.

Проект № 867849-8 депутаты рассмотрят 20 марта.

"Поручить Счетной палате в период с мая по декабрь 2025 года осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка РФ (Банка России), его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годов и истекший период 2025 года", - говорится в проекте поручения.

Проведение подобных проверок является стандартной практикой. По статье 23 закона "О Счетной палате", такие проверки проводятся на основании решений Госдумы, принимаемых по предложениям Национального финансового совета.

17 мая 2022 года Госдума поручала Счетной палате проверить деятельность Банка России за 2019-2021 годы.

Банк России Госдума
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