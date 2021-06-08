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В Екатеринбурге во время дорожного конфликта водитель выстрелил в оппонента

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге автомобилиста, который, по предварительным данным, во вторник выстрелил в другого водителя во время дорожного конфликта. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел в одном из дворов в Орджоникидзевском районе города.

По предварительным данным, один водитель подрезал другого. Потом один за другим проследовал во двор дома. Там у них произошла словесная перебранка, которая завершилась тем, что один из участников дорожного конфликта схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента. Потерпевшего с предварительным диагнозом "ранение брюшной стенки и голени" доставили в больницу, сообщил Горелых.

О стрельбе в полицию сообщили местные жители. Полицейские уже изъяли предполагаемое орудие преступления, которое было официально зарегистрировано, а также пулю и несколько гильз. После случившегося началась проверка.

Екатеринбург

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