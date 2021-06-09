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Власти Колымы намерены утилизировать шесть затопленных судов в бухте Нагаева

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Магаданской области намерены в 2021 году поднять из бухты Нагаева и утилизировать шесть затопленных судов, сообщил губернатор региона Сергей Носов в интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ.

"В собственность Магаданской области пока переданы четыре судна. Идет работа по распилу и утилизации этих судов. Но задача у нас в 2021 году поднять и утилизировать шесть кораблей - на 50% перевыполнить план", - сказал Носов.

Он напомнил, что всего в бухте Нагаева затоплено 21 судно, из них 11 судов в акватории морского порта Магадан, 10 - за его границами. Губернатор региона сообщил, что "максимум за три года" бухта будет очищена от затонувшего металла, который "вредит экологии и мешает судоходству".

Магаданская область Сергей Носов

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