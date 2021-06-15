Заброшенную баржу убрали из бухты Нагаева на Колыме

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Утилизация заброшенных и затонувших судов началась в Магаданской области, в бухте Нагаева убрали проржавевшую баржу в районе видовой площадки "Пирс", сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Остов заброшенного судна портил вид бухты несколько десятков лет. Очисткой бухты от мусора занимается индивидуальный предприниматель в рамках соглашения с региональным министерством природных ресурсов и экологии", - говорится в сообщении.

Облагораживание бухты Нагаева идет в рамках дорожной карты, утвержденной региональными властями. Согласно ей, до конца сентября 2021 года со дна моря поднимут три судна - "Гусфар-1", "Линг" и "Серес". Судно "Малли" уберут их бухты Нагаева к концу ноября этого года.

Как сообщалось, в 2021 году планировалось поднять из бухты Нагаева и утилизировать шесть затопленных судов. Глава региона Сергей Носов рассказал, что всего в бухте Нагаева затоплено 21 судно, из них 11 судов в акватории морского порта Магадан, 10 - за его границами.