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В США с 14 июля введут временный запрет на ввоз собак из-за бешенства

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) объявили в понедельник, что временно прекратят ввоз собак из 113 стран из-за проблем с бешенством.

"Это временное действие необходимо для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых в США, и для защиты здоровья населения от реинтродукции варианта вируса бешенства собак в США", - говорится в сообщении CDC.

Отмечается, что собачье бешенство было ликвидировано в США в 2007 году. В CDC считают, что "ввоз даже одной бешеной собаки может привести к передаче инфекции людям, домашним и диким животным".

Запрет вступит в силу 14 июля. По оценкам CDC, 6% всех собак, импортируемых в США, прибывают из стран с высоким риском бешенства собак. Среди 113 стран, классифицированных CDC как страны с высоким риском бешенства собак, Россия, Китай, Индия, Бразилия, Перу, Кения, Эквадор и Индонезия.

США CDC

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