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Житель Татарстана получил 7 лет за избиения пасынка коляской и молотком

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд в Татарстане вынес обвинительный приговор жителю поселка Осиново Зеленодольского района республики, систематически избивавшего 6-летнего ребенка молотком и другими предметами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в среду.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что с октября по декабрь 2019 года 35-летний подсудимый из-за личной неприязни неоднократно избивал 6-летнего пасынка. Мужчина бросал ребенка на пол, наносил удары ножками от мебели, детской коляской и молотком.

Вину подсудимый не признал и объяснил травмы на теле мальчика падением с детской горки во время прогулки.

Суд признал его виновным по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и пунктам "б", "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Татарстан

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