В Башкирии осужден за взятки экс-начальник отдела МВД по борьбе с коррупцией

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Кумертауский межрайонный суд Башкирии вынес приговор бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела полиции, обвиняемому в получении взяток с торговцев нелегальным алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики в среду.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 млн 139 тыс. рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Обвиняемый с октября 2016 года по декабрь 2019 года регулярно получал деньги от троих местных жителей за общее покровительство незаконной деятельности по нелегальной продаже алкоголя.

Ежемесячная сумма вознаграждений составляла от 2 тыс. до 40 тыс. рублей. Всего коммерсантами на банковскую карту полицейского и его знакомых перечислено почти 430 тыс. рублей.

Также выяснилось, что бывший полицейский хранил у себя в квартире два патрона от боевого огнестрельного оружия.

Ему инкриминировались две статьи УК РФ: "получение взятки в крупном и значительном размерах"(статья 290) и "незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов" (статья 222).

Обвиняемый частично признал вину. Он был уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел.