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Житель Владикавказа получил 15 лет колонии за подготовку теракта

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Владикавказа Георгия Алексаянца виновным в подготовке взрыва административного здания в столице Северной Осетии и участии в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме со штрафом в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба суда.

Алексаянц осужден по части 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации), части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 (подготовка теракта), части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывных устройств).

По версии следствия, Алексаянц вступил в запрещенную террористическую организацию "Исламское государство" 1 июня 2020 года, дав присягу ее лидеру. Позже он получил сведения о человеке, который должен был помочь ему перебраться в Сирию, а также согласился совершить взрыв одного из административных зданий во Владикавказе.

Его задержали 27 июня 2020 года после того, как он извлек самодельное взрывное устройство и деньги из места, указанного участником ИГ.

Владикавказ ИГ

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