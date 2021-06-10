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Глава Ижевска призвал жителей не мыться в фонтанах

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Жители Ижевска начали мыться в фонтанах на центральной площади города, из-за чего эти сооружения могут выйти из строя, сообщил в четверг глава города Олег Бекмеметьев.

"Горожане устраивают и на том, и на другом фонтане филиал городского пляжа или городской бани - не знаю, как это еще назвать. Мы фиксировали факты, когда люди приходили с гелем для душа, с полотенцами и устраивали там настоящий душ", - сказал Бекмеметьев в ходе видеообщения с жителями в соцсети.

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Он назвал такую ситуацию неприемлемой: "Одно дело, когда дети резвятся с водой, другое дело, когда начинают устраивать водные процедуры в фонтане".

Бекмеметьев отметил, что в фонтанах есть фильтры и раз в неделю вода в них полностью подлежит замене, в нее добавляются реагенты. Из-за того, что люди моются в фонтанах, реагенты не справляются, и в мае работу одного из фонтанов пришлось приостанавливать из-за неприятного запаха.

"Я обращаюсь ко всем горожанам: светомузыкальный фонтан предполагает контакт - побегать, порезвиться детям, потрогать ладошкой воду, получить удовольствие, но не более того. (...) А нижний фонтан вообще не предполагает такого контакта", - заключил глава Ижевска.

Ижевск

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