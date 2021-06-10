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Глава Минприроды обещал ликвидировать в 2022 году 7 мусорных полигонов в Подмосковье

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минприроды России планирует завершить ликвидацию семи полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) в Московской области в следующем году, сообщает глава ведомства Александр Козлов.

Министр заявил "Интерфаксу", что в настоящее время по этому поручению уже ликвидированы 12 мусорных полигонов.

Козлов сообщил, что в России также планируется начать работу по уборке шести городских несанкционированных свалок в пяти регионах страны - в Мордовии, Удмуртии, Воронежской и Кировской областях, а также в Калининграде.

По словам главы Минприроды, работа по ликвидации незаконных свалок в городах России ведется в рамках федерального проекта "Чистая страна". Его цель - уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением отходов, снизить экологические риски от объектов накопленного вреда окружающей среде, а также улучшить качество жизни населения страны.

Минприроды Александр Козлов Московская область

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