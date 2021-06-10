Единороссы предложили изучить популяцию каспийского тюленя на деньги "ЛУКОЙЛа"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Бывший глава Минприроды, а ныне врио замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин попросил министра природы Александра Козлова помочь привлечь деньги "ЛУКОЙЛа" на изучение состояния популяции каспийского тюленя. Об этом говорится в письме Кобылкина Козлову, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

По словам, в адрес партии поступают обращения обеспокоенных граждан и экологических организаций о фактах массовой гибели каспийских тюленях и вопросы, как сохранить эту популяцию. В обращениях и сообщениях СМИ говорится, что в 2020 году наблюдалась неоднократная массовая гибель каспийского тюленя на побережье Дагестана.

Кобылкин попросил Козлова, учитывая его "личное неравнодушие" к сохранению объектов животного мира, обратиться к "ЛУКОЙЛу" - основному природопользователю на Каспии - за финансовой поддержкой для изучения и разработки программы по дальнейшему сохранению каспийского тюленя.

"Каспийский тюлень - вид, находящийся под угрозой исчезновения, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красный список Международного союза охраны природы, эндемик Каспийского моря, который является важным элементом экосистемы", - отмечается в обращении.

В пресс-службе Минприроды "Интерфаксу" рассказали, что северная часть Каспийского моря является наиболее важной зоной для каспийского тюленя. С середины осени до начала лета здесь концентрируется до 90% популяции для размножения. Однако большая часть ледовых полей, где появляются на свет детеныши, находится в зоне судоходства, активной разведки, добычи и транспортировки нефти и газа, уточнили в ведомстве.

"На начало 2019 года только у ПАО "ЛУКОЙЛ" фонд скважин на месторождениях, расположенных в местах размножения тюленей, составлял более 60 скважин. Действуют и разрабатываются месторождения других операторов. Через щенные залежи проходят пути ледокольных судов, обслуживающих два крупнейших месторождения Казахстана - Каламас Северный и Кашаган. В северной части моря увеличивается транзит транспортных судов, в связи с открытием транскаспийского маршрута транспортного коридора "Север-Юг", связывающего страны Балтии и Индию через Иран. Здесь же дислоцируется российская и казахстанская военно-морские флотилии", - добавили в министерстве.

В "ЛУКОЙЛе" агентству заявили, что "поддержка биоразнообразия, в том числе краснокнижных видов животных - один из приоритетов природоохранной политики компании". "Компания внесла особенный вклад в сохранение популяций сайгака, каспийского тюленя, моржа, пустельги, осетра. Мы будем продолжать работу в этом направлении. В прошлом году компания выполнила очередной этап соглашения с Минприроды России по восстановлению и охране популяции сайгака - реликтовой антилопы, обитающей на территории России", - уточнили в компании.

"ЛУКОЙЛ" готов делиться опытом экологической работы - благодаря технологии нулевого сброса нам удается поддерживать популяции морских животных на месторождениях даже в условиях их промышленной эксплуатации", - добавил собеседник агентства.

"ЛУКОЙЛ" ведет добычу нефти и газа на двух месторождениях на Севере Каспия - им. Корчагина и им. Филановского. Компания в 2020 году добыла на Каспии более 7 млн тонн нефти. Третье месторождение на Каспии - им. Грайфера - с начальными извлекаемыми запасами 39 млн тонн нефти и около 33 млрд кубометров газа планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Проектный уровень добычи составит 1,2 млн тонн. Месторождение им. Кувыкина с извлекаемыми запасами нефти С1+С2 в 6,3 млн тонн, 231 млрд куб. м газа и 21 млн тонн конденсата ожидается к запуску в 2029 году.

На сайте компании говорится, с 1997 года проводятся комплексные экологические исследования в районах намечаемой и осуществляемой производственной деятельности на Каспии, с 2001 года они ведутся в соответствии с программой производственного экологического мониторинга "ЛУКОЙЛа" в северной части Каспиря.