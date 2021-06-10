Источник сообщил, что Лариса Шойгу скончалась после тяжелой болезни

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Лариса Шойгу скончалась после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил "Интерфаксу" источник в ее окружении.

В четверг, 10 июня, стало известно, что сестра главы Минобороны РФ скончалась на 69-м году жизни. Соболезнования в связи с ее кончиной выразили председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Лариса Шойгу, сестра министра обороны Сергея Шойгу, родилась 21 января 1953 года. По образованию она была врачом. Сначала она работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, в 1998 году стала была первым замминстра здравоохранения Тувы, год спустя переехала в Москву и работала в центральной поликлинике МЧС до избрания в Госдуму в 2007 году.

В Госдуме она была заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от "Единой России".