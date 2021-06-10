Поиск

Источник сообщил, что Лариса Шойгу скончалась после тяжелой болезни

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Лариса Шойгу скончалась после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил "Интерфаксу" источник в ее окружении.

В четверг, 10 июня, стало известно, что сестра главы Минобороны РФ скончалась на 69-м году жизни. Соболезнования в связи с ее кончиной выразили председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Лариса Шойгу, сестра министра обороны Сергея Шойгу, родилась 21 января 1953 года. По образованию она была врачом. Сначала она работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, в 1998 году стала была первым замминстра здравоохранения Тувы, год спустя переехала в Москву и работала в центральной поликлинике МЧС до избрания в Госдуму в 2007 году.

В Госдуме она была заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от "Единой России".

Госдума Лариса Шойгу

Новости

Российский СУ-35 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Объемы производства "ЭпиВакКороны" и "КовиВак" пока недостаточны для экспорта

Объемы производства "ЭпиВакКороны" и "КовиВак" пока недостаточны для экспорта
Российские дети в приемных семьях

Депутаты одобрили крупные штрафы за нарушения закона Димы Яковлева

Депутаты одобрили крупные штрафы за нарушения закона Димы Яковлева

Facebook и Telegram оштрафованы на 17 и 10 млн рублей

Facebook и Telegram оштрафованы на 17 и 10 млн рублей

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

В Сочи арестовали мужчину, застрелившего двух судебных приставов

В Сочи арестовали мужчину, застрелившего двух судебных приставов

Крымские депутаты предложили федеральные штрафы за иностранные слова в рекламе

Крымские депутаты предложили федеральные штрафы за иностранные слова в рекламе

Суд отклонил иск Навального по поводу запрета его защите использовать в колонии смартфон

Вертолет "ЮТэйр" экстренно сел близ месторождения в Тюменской области

Пандемия коронавируса

В РФ создан госрезерв антиковидной продукции на три месяца

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');