Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Депутат Госдумы Лариса Шойгу Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны Сергея Шойгу. Об этом через пресс-службу Госдумы сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Он выразил соболезнования ее близким.

"С 2007 года Лариса Кужугетовна была депутатом Государственной думы, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы", - напомнил Володин.

Председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов назвал Ларису Шойгу "замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва".

"Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважения как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход - большая потеря для всех нас", - отметил Неверов в фейсбуке.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. По образованию она была врачом. Сначала она работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, в 1998 году стала была первым замминстра здравоохранения Тувы, год спустя переехала в Москву и работала в центральной поликлинике МЧС до избрания в Госдуму в 2007 году.

В Госдуме она была заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от "Единой России".