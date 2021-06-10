Индивидуальным аудиторам запретят проводить обязательный аудит финотчетности

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Депутаты доработали законопроект 2017 года о реформе аудиторской деятельности. Теперь он предусматривает, что индивидуальные аудиторы не смогут проводить обязательный для компаний аудит финансовой отчетности.

Также депутаты предложили сформировать перечень "общественно значимых организаций", аудит которых позволяется проводить только компаниям из специальных реестров Федерального казначейства и Банка России.

Поправки в законопроект № 273179-7, который прошел первое чтение в декабре 2017 года, опубликованы в электронной базе Думы. В первоначальной редакции документ предполагал передачу под контроль ЦБ работу аудиторской сферы в то время как сейчас она регулируется Минфином. После первого чтения инициатива проходила согласование. Второе чтение законопроекта планируется на 15 июня.

Ограничения для индивидуалов

Доработанный ко второму чтению законопроект предусматривает, что обязательный аудит финансовой отчетности смогут проводить исключительно аудиторские компании. Сейчас ее могут осуществлять как организации, так и индивидуальные аудиторы. Но пользоваться услугами последних могут не все. В действующем законодательстве установлен круг лиц, которые обязаны обращаться именно в аудиторские организации. Это компании, акции которых допущены к организованным торгам, банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, госкорпорации и госкомпании, а также принадлежащие не менее чем на четверть государству организации.

Не относящиеся к этой категории компании, которые обязаны проводить обязательный аудит в связи с достижением пороговых значений по выручке и размеру активов в 800 млн рублей и 400 млн рублей соответственно, сейчас вправе обратиться к индивидуальному аудитору. Но если проект будет принят, то и они будут обязаны пользоваться услугами только аудиторских организаций.

Два реестра

Согласно доработанному тексту законопроекта, в России будут созданы два реестра аудиторских компаний. За реестр аудиторских организаций на финансовом рынке будет отвечать Банк России, только попавшие в него смогут оказывать услуги по аудиту так называемым общественно значимых организаций на финансовом рынке. К таковым проект относит, в частности, банки, страховые организации, бюро кредитных историй (БКИ), клиринговые организации, негосударственные пенсионные фонды, а также организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Второй реестр будет вести Федеральное казначейство. Включенные в него смогут оказывать услуги, в частности, публичным акционерным обществам, госкорпорациям, госкомпаниям, публично-правовым компаниям, организациям с долей государства не менее 25%, иным юридическим лицам, обязанным раскрывать отчетность.

Желающие попасть в реестры должны будут соответствовать ряду требований, среди них - к штатной численности аудиторов и r опыту работы. К примеру, в реестр Казначейства будут включаться аудиторские компании, в которых число штатных аудиторов до 1 января 2023 года было не менее трех, а после этой даты - не менее пяти. Для попадания в реестр Банка России в компании до 1 января 2023 года должно быть не менее семи штатных аудиторов, а после этой даты - не менее 12. Сама компания для попадания в любой из этих списков должна иметь опыт участия в оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям в течение трех лет.

ЦБ и Казначейство, соответственно, должны будут определить порядок ведения реестров. Перечень включенных в них компаний будет доступен в интернете на страницах регуляторов. Решение о включении в реестр должно приниматься в течении 45 дней со дня подачи заявления. Законопроект также прописывает основания отказа для включения в реестры.

Специальный комитет

Кроме того, документ выводит в отдельную категорию организаций БКИ, актуариев и кредитные рейтинговые агентства. Если ранее они назывались некредитными финансовыми организациями, то теперь вместе с аудиторами будут являться лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке.

Для них, согласно проекту, ЦБ должен будет создать на постоянной основе специальный регулирующий орган - комитет надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке. Он будет сформирован из руководителей структурных подразделений Банка России, руководитель назначается главой ЦБ из числа членов совета директоров регулятора.

Конфликт интересов

В 2018 году правительство направляло в Госдуму замечания к этому законопроекту, указывая на необходимость установить механизмы обеспечения независимости аудиторских организаций, осуществляющих аудит отчетности самого ЦБ и организаций, акционером или участником которых он является. Это пожелание учтено. Ко второму чтению в проекте появились нормы, согласно которым в компетенцию Национального финансового совета - коллегиального органа ЦБ, формируемого из представителей регулятора, парламента, президента, правительства - будет входить оценка независимости аудиторских организаций при их выборе для проведения аудита как ЦБ, так и организаций, доля участия Банка России в капитале которых превышает 50%.