Екатеринбуржец получил 6,5 лет колонии за попытку убить соседа после ссоры детей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге приговорил местного жителя Якова Сафиуллина к 6,5 годам колонии строгого режима за покушение на убийство соседа, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего - 500 тыс. рублей.

Инцидент произошел 24 марта 2020 года. По данным облпрокуратуры, между супругой соседа и Сафиуллиным случился конфликт из-за драки детей на детской площадке, и, чтобы его урегулировать, сосед пришел домой к Сафиуллину. Однако тот, выйдя на лестничную площадку, выстрелил в голову своему оппоненту и выбежал из подъезда. Пострадавший мужчина получил перелом костей свода черепа и ушиб головного мозга.

Суд признал екатеринбуржца виновным в покушении на убийство. Мужчина свою вину не признал. По его версии, потерпевший пришел на встречу с оружием и случайно ранил сам себя.

Приговор еще не вступил в законную силу. и может быть обжалован