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Бывшая воспитательница оштрафована за вытряхивание ребенка из коляски

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Самаре бывшая воспитательница специализированного дома ребенка "Солнышко" Елена Елена Михляева оштрафована на 35 тысяч рублей за то, что на прогулке вывалила ребенка из коляски, сообщили в областном управлении СКР.

Она также лишена права заниматься педагогической деятельностью в течение полутора лет.

Суд установил, что 1 июля 2020 года Михляева в детской беседке "выронила ребенка 2018 года рождения из детской коляски", говорится в пресс-релизе СК. На видеозаписи инцидента видно, что женщина вытряхивает ребенка на пол беседки.

Суд счел, что она ненадлежащим образом исполнила возложенные на нее обязанности по воспитанию малолетних детей (ст. 156 УК).

Из садика Михляеву уволили еще в 2020 году.

Ранее на 20 тысяч рублей была оштрафована еще одна воспитательница - Людмила Шишкина, напомнили в СК.

Самара СКР Солнышко Елена Михляева

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