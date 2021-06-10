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Армейская авиация РФ начала подготовку к "Славянскому братству-2021"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В рамках подготовки к проведению совместного российско-белорусско-сербского тактического учения "Славянское братство-2021" прошли первые занятия с десантированием личного состава из вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ "Терминатор", сообщили в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Военнослужащие подразделения специального назначения Вооруженных сил Сербии и отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь отработали десантирование личного состава на управляемых парашютных системах типа "Крыло" и десантирование беспарашютным способом на канатах из вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор", - сказали в российском военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что военнослужащие из России, Белоруссии и Сербии перед практическим десантированием прошли предпрыжковую подготовку на тренажерах воздушно-десантного комплекса гвардейского Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск.

"Десантирование военнослужащих на парашютных системах специального назначения проводилось на полигоне "Раевский" с высоты 2000 метров. Беспарашютное десантирование на площадку отрабатывалось с высоты 25 метров на специальных канатах из положения зависания в воздухе по пять военнослужащих одновременно", - сообщили в ведомстве.

Военнослужащие после десантирования отработали порядок организации обороны района высадки подразделений, а до начала активной фазы они проведут слаживание совместного подразделения в ходе тренировок для последующей отработки практических действий в составе многонациональной тактической группы.

Активная фаза совместного российско-белорусско-сербского тактического учения "Славянское братство-2021" пройдет с 16 по 18 июня на полигоне Раевский под Новороссийском.

Всего в учении принимает участие около 100 военнослужащих подразделения специального назначения Вооруженных сил Сербии, около 300 военнослужащих отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Белоруссия и около 60 единиц штатной военной техники, а также более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

Минобороны РФ Россия Сербия Белоруссия

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