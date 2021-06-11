ФСБ заявила о раскрытии махинации со стороны замдиректора владимирского РСХБ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении экс-замдиректора владимирского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) в связи с многомиллионным ущербом этой кредитной организации. Об это сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, в 2013 году от лица фигурантки между Россельхозбанком и одним из юрлиц был заключен договор об открытии кредитной линии. В качестве обеспечения исполнения обязательств по сделке компания передала банку 199 земельных участков в одном из районов Владимирской области общей стоимостью свыше 60 млн рублей.

После этого замдиректора банка, действуя в интересах заемщика, дала указание своим подчиненным о прекращении государственной регистрации данной недвижимости, чтобы вывести эти объекты из-под обременения. Также она не предпринимала меры по обеспечению заключенного кредитного договора, отмечается в сообщении.

В апреле 2017 года заемщик продал все 199 земельных участков через аффилированные лица, в 2018 году он был признан банкротом, а его задолженность перед банком погашена не была.

Таким образом, в результате злоупотреблений обвиняемой своими полномочиями, Россельхозбанку был причинен ущерб на сумму не менее 60 млн рублей, отметили в ФСБ.