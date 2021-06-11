Минкультуры РФ не пустило в прокат победителя Берлинале

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения художественному фильму режиссера Раду Жуде, который стал победителем Берлинале, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минкультуры России проверило на соответствие законодательству Российской Федерации представленную версию фильма режиссера Раду Жуде "Неудачный трах или Безумное порно", заявление и комплект необходимых документов от ООО "Капелла фильм". В результате принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения", - говорится в сообщении.

Решение принято из-за того, что фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию (подпункт "в" пункта 18 Правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения).

Фильм "Bad Luck Banging or Loony Porn" рассказывает об истории школьной учительницы, чьи личные данные оказались в социальных сетях. После этого ее карьера и репутация находятся под угрозой, а она подвергается общественному осуждению. Картина стала обладателем "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.