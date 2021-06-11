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Путин подписал закон о реестре групп предприятий

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон № 1129265-7 о создании реестра групп предприятий, которые должны будут передавать в Росстат данные об инвестиционной деятельности своих "дочек". Документ также обязует регистраторов ежегодно до 5 июля передавать в Росстат перечни акционеров АО.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Правительство внесло его в Госдуму в марте, 26 мая он был принят в третьем чтении.

Закон предусматривает, что приказом Росстата будет сформирован реестр групп предприятий и их головные организации будут обязаны представлять в Росстат данные об инвестиционной деятельности своих дочерних компаний. Критерии отнесения юридических лиц к группам предприятий и к головным организациям, порядок уведомления юридических лиц о внесении сведений о них в данный реестр установит правительство.

Компании не будут направлять в Росстат первичные статистические данные, если они их направляют в Банк России. ЦБ собирает с респондентов первичные статистические данные для составления платежного баланса России, статистики внешней торговли, внешнего долга, прямых инвестиций в страну и из страны.

Еще одна обязанность по представлению статданных ляжет на держателей реестров акционеров, они должны будут ежегодно до 5 июля представлять в Росстат перечни акционеров - российских юридических лиц - с указанием долей участия и сведениями, которые позволяют идентифицировать указанных акционеров. Сведения должны будут формироваться регистраторами на основании последнего составленного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Правила ведения реестра групп предприятий, определяющие в том числе порядок формирования реестра, предоставления сведений и состав сведений, которые позволяют идентифицировать акционеров, также установит правительство.

В правительстве подсчитали, что принятие закона потребует доработки имеющихся у Росстата информационных систем и выделения дополнительно из бюджета 176,74 млн рублей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. При этом информацию за 2021 год регистраторы должны будут предоставить до 10 сентября 2021 года.

"Закон принят, и мы как регистратор будем его исполнять. Теперь необходимо ждать появления подзаконных нормативных актов, которые определят детальный порядок исполнения закона, в том числе - процедуру предоставления держателями реестров акционеров сведений в Росстат", - заявил "Интерфаксу" заместитель генерального директора крупнейшего российского регистратора "НРК - Р.О.С.Т." по правовым вопросам Денис Кириченко.

Росстат Правительство Банк России Владимир Путин НРК-РОСТ Денис Кириченко

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