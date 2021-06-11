Путин подписал закон о запрете для адвокатов проносить в колонии телефоны и камеры

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий адвокатам при посещении своих подзащитных проносить в колонию телефоны, камеры и диктофоны.

Документ (217-ФЗ) опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу. Изменения вносятся в ст. 89 и 158 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК РФ).

Вводимыми нормами адвокатам при оказании юридической помощи запрещается проносить в исправительные учреждения средства связи и любую технику, с помощью которой можно производить фото- и видеосъемку и аудиозапись.

При этом им разрешается проносить фотоаппаратуру, компьютеры и "копировально-множительную технику" исключительно для копирования материалов личного дела осужденного и пользоваться ей в специальном помещении и в отсутствие осужденного. Кроме того, право проноса в колонию печатной и копировальной техники дается нотариусам для удостоверения доверенности, они также смогут пользоваться своей электроникой только в отдельном помещении.

Закон закрепляет право осужденных на свидания с представителями в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) для получения юридической помощи - этот пункт вводится для исправления правового пробела, установленного решением ЕСПЧ по жалобе № 1555/04 "Захаркин против РФ", отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В настоящий момент у российских осужденных есть право лишь на посещение адвоката для получения юридической консультации.

Вводимые ограничения на пронос и использование техники в колониях касаются и представителей осужденных в ЕСПЧ.

Свидания осужденных с адвокатами и представителями ЕСПЧ должны происходить наедине, без применения устройств прослушки и "вне пределов слышимости третьих лиц", следует из вносимых поправок. Однако этот же пункт устанавливает, что "в случае попытки передачи осужденному запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания" свидание немедленно прерывается.

Проект закона (1166183-7) был внесен в Госдуму 5 мая группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.