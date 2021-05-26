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Дума запретила адвокатам проносить в колонии телефоны и диктофоны

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о запрете адвокатам, которые посещают подзащитных, проносить в колонию телефоны, камеры и диктофоны - средства связи и любую технику, с помощью которой можно производить фото- и видеосъемку и аудиозапись.

Им будет можно проносить фотоаппаратуру, компьютеры и "копировально-множительную технику" исключительно для копирования материалов личного дела осужденного и пользоваться ей в специальном помещении и в отсутствии осужденного.

Также проносить в колонии печатную и копировальную технику разрешат нотариусам для удостоверения доверенности, они также смогут пользоваться своей электроникой только в отдельном помещении, следует из текста закона.

Эти изменения вносятся в статьи 89 и 158 Уголовно-исполнительного кодекса.

Эти поправки вошли в закон, который закрепляет право осужденных на свидания с представителями в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ) для получения юридической помощи - этот пункт вводится для исправления правового пробела, установленного решением ЕСПЧ по жалобе № 1555/04 "Захаркин против РФ", отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас осужденные имеют право лишь на посещение адвоката для получения юридической консультации.

Вводимые ограничения на пронос и использование техники в колониях касаются и представителей осужденных в ЕСПЧ.

Свидания осужденных с адвокатами и представителями ЕСПЧ должны происходить наедине, без применения устройств прослушки и "вне пределов слышимости третьих лиц", следует из вносимых поправок. Однако этот же пунктом устанавливает, что "в случае попытки передачи осужденному запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания" свидание немедленно прерывается.

Законопроект №1166183-7 5 мая внесли в палату пять депутатов во главе с руководителем комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России Василием Пискаревым.

Василий Пискарев ЕСПЧ Госдума ФСИН

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