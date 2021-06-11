Всех прибывающих в РФ хотят обязать уходить на изоляцию

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Прибывающих на территорию России, в том числе и иностранных граждан, обяжут соблюдать режим изоляции до получения результатов двух тестов на коронавирус, соответствующие изменения предлагается внести в постановление Главного государственного санитарного врача РФ.

Об этом говорится в проекте постановления Главного государственного санитарного врача, опубликованном на официальном портале нормативных актов для общественного обсуждения.

Согласно документу, граждане в течение пяти календарных дней с момента прибытия в РФ должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. При этом интервал между первым и вторым исследованием должен составлять не менее суток. До получения результатов тестов граждане должны самоизолироваться у себя дома.

В настоящий момент режим изоляции после сдачи теста на коронавирус прибывающие в РФ граждане, включая иностранных, не соблюдают.

Кроме того, предлагается освободить от прохождения обязательного тестирования на COVID-19 тех возвращающихся в РФ граждан, кто прошел курс вакцинации от заболевания или имеет приобретенный иммунитет к вирусу в результате перенесенного заболевания.

"При этом обязательным является размещение в ЕПГУ (портал Госуслуг - ИФ) информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования", - говорится в проекте постановления.

При этом с 1 июля граждане государств - членов Евразийского экономического союза при пересечении государственной границы РФ будут подтверждать наличие отрицательного результата на COVID-19 с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", говорится в проекте документа.

С 1 мая постановлением главного санитарного врача было введено обязательное повторное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в Россию. Тестирование надо пройти в срок до пяти дней с момента въезда на территорию страны.