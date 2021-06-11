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ЦБ РФ заявил о большой вероятности повышения ставки в июле

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с большой долей вероятности на июльском заседании совета директоров повысит ключевую ставку, но нельзя исключать и паузы - жизнь богаче прогнозов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается повышения ставки в июле, с большой вероятностью. Но, конечно, исключать паузу тоже нельзя, потому что наша жизнь богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, и могут (возникнуть) такого рода обстоятельства, которые потребуют взятие паузы, мы это исключать не можем. Но с большой вероятностью, да, это будет повышение ставки", - заявила она.

Ранее в пятницу, 11 июня, совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 5,50% годовых. Это второе подряд повышение ставки шагом в 50 б.п.

Это решение совпало с ожиданиями аналитиков.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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